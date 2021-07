Mujer mata a su vecino porque abusó sexualmente de su hijo

Una mujer identificada como Sarah Sands de 38 años cumplió su condena de 7 años de cárcel luego de matar a su vecino, quien habría abusado sexualmente de su hijo, entonces menor de edad, así como de otros niños del barrio donde vivían.

Sarah habló con medios internacionales tras recuperar su libertad y confesó que aunque no volvería a matar no se arrepiente de haber asesinado a su vecino.

“Hice lo que cualquier madre haría, porque él le hizo eso a mi hijo Bradley, mi pequeño. No me enorgullece, pero al menos sé que él ya no le puede hacer daño a nadie“, aseguró la mujer.

En el 2014, su entonces vecino Mick Pleasted invitó a su hijo que en ese entonces tenía 12 años un trabajo de medio tiempo en una tienda, cosa que a ella le pareció buena idea ya que Mick mostraba ser un vecino ejemplar y un modelo a seguir. Mucha gente confiaba en él.

Sin embargo, poco después el adolescente perdió interés por el trabajo, se comportaba extraño y semanas después la mujer se enteró que su vecino había sido acusado de abusar de dos niños; entonces la mujer no dudó y le preguntó directamente a su hijo.

El menor confesó y ella sabía que tenía que hacer algo para detener a su vecino Mick de 77 años. Y lo asesinó con un cuchillo. Luego fue condena a prisión.