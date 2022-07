Mujer lapidó brutalmente y luego degolló a sus vecinos por mala convivencia

Una mujer, quien fue identificada por las autoridades como Joyce G.G.S., originaria de Brasil, fue la causante de un brutal asesinato ocurrido en la ciudad de Dos Hermanas, provincia de Sevilla, España.

El caso ha conmocionado a toda una comunidad, ya que de acuerdo a la confesión de la mujer ella mató a dos vecinos arrollándolos con su propio vehículo, luego propinó numerosos golpes en la cabeza de ambos con una piedra y finalizó el acto degollándolos con un cuchillo de cocina.

De acuerdo con el medio ABC de Sevilla, la causa de este perturbador caso fue la mala convivencia que tenía la mujer con la pareja de vecinos.

La relación entre Joyce y sus vecinos era “conflictiva”, siendo “continuas” las peleas entre Joyce y la mujer, en las que ambas se insultaban. La mujer víctima le decía en reiteradas ocasiones a Joyce que les quitaría a sus hijos menores, lo que creó en Joyce el temor de que intervinieran los Servicios Sociales y fuera apartada de sus niños, siendo varias las denuncias cruzadas que se interpusieron en el año 2020, detalla el medio europeo.

Cuando las autoridades llegaron al lugar del asesinato encontraron los dos cadáveres tumbados boca abajo, con múltiples lesiones en todo el cuerpo y sobre un charco de sangre.

Fue la propia Joyce la que se dirigió a ellos y confesó su crimen.

“Estoy aquí, he sido yo quien los ha matado, que ya estaba harta de que me amenazaran y a mis hijos no me los quita nadie, hace un momento que me estaba duchando y recogiendo mis cosas para irme a la cárcel, que no quiero ir sin mis cosas a la cárcel”, expresó la mujer ante los agentes.

En la sede policial y en la sede fiscal reconoció los hechos y relató todo lo que había ocurrido horas antes.

Según el Ministerio Público Joyce estaba bajo el consumo de cannabis al momento del asesinato, además se concluyó que la mujer padece un trastorno mixto de personalidad con rasgos límites y paranoides.

Joyce será enjuiciada en los próximos meses por los delitos de asesinatos con alevosía y enseñamiento, por lo que la Fiscalía pide 14 años, 11 meses y 29 días de prisión por cada delito, inhabilitación especial y cinco años de libertad vigilada.