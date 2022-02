Mujer es estafada con más de $100 mil, por su novio virtual de Facebook

Una mujer identificada como Sharon Bulmer, de 57 años de edad, originaria de Manchester, Inglaterra, decidió terminar con su matrimonio de 29 años por una persona que conoció a través de la red social Facebook, sin embargo no se esperaba el desenlace que tendría dicha historia de supuesto amor.

Sharon conoció a un hombre en el año 2020, quien le dijo que se llamaba Murphy Townsend, y que era un supuesto soldado estadounidense de 57 años de edad que se encontraba luchando por su país en Siria.

El sujeto además le contó que era viudo y que tenía una hija de 17 años de edad, quien vivía en el estado de Washintong, en Estados Unidos; asimismo, en diversas ocasiones le insistía a la mujer que se sentía solo, ya que era miembro del Equipo de Combate de la Brigada de Infantería 37, en la Base 29 en Raqqa, Siria, donde supuestamente no tenía contacto con nadie más que sus compañeros.

Luego de varios días de pláticas online, Sharon y Murphy decidieron iniciar una relación virtual pese a que ella estaba casada, por lo que opto por pedirle el divorcio a su marido para continuar libremente con su nuevo noviazgo.

En un debido momento, Townsend comenzó a pedirle dinero a Sharon, supuestamente para comprar algunos boletos de avión, medicinas e incluso enviarle algo a su hija.

Ante esto, la mujer “enamorada” accedió a las peticiones del hombre, pues nunca encontró algo en el perfil de él que la hiciera dudar que se trataba sobre un estafador, más nunca había entablado ni siquiera una video llamada con el implicado ya que él le aseguró que no le gustaba que lo vieran a través de una pantalla.

En total, la mujer le había prestado ya un monto de $108,081 a su novio, sin embargo, este le pedía más y más dinero y fue hasta entonces que ella comenzó a sospechar, decidiendo así comunicarse ante la embajada de Estados Unidos, donde le notificaron que en su lista de soldados no había ninguno bajo ese nombre.

Además de eso, Sharon se enteró que las fotos que su supuesto novio en realidad pertenecían a a un hombre llamado Artis Pabriks, quien es un ministro de Defensa en Letonia, y que no se ve envuelto en esa situación por primera vez, sino que hay más de 100 perfiles falsos que usan sus imágenes para atrapar a más víctimas.

“Me pidió que lo ayudara y lo hice, pero con el tiempo me endeudó mucho y porque me enamoré de esta persona. Solo quería ayudarlo mucho. Sé que he sido un tonta, pero estas son las cosas que hacemos por amor”, dijo la mujer al detallar que el efectivo que prestó al estafador era supuestamente para llevar a sus hijos a Nueva York.

“Quiero ayudar a cualquiera a que no se deje llevar por estos idiotas y simplemente intentar seguir con mi vida”, agregó Sharon, en una entrevista con el portal Manchester Evening News, donde detalló que ya solo debe unos $50,000 de lo que le prestó a su enamorado estafador.