Mujer encuentra a su esposo muerto en casa después de ser dada de alta por Covid

Lisa Steadman, de 58 años de edad, nunca pensó que su vida daría un giro inesperado en menos de un mes. La mujer pasó más de una semana aislada en el hospital Central de Florida luego de contagiarse de Covid-19. Luego de recibir el alta por parte de los doctore, volvió a su residencia y encontró a su esposo Ronald Steadman muerto.

De acuerdo con informes de canales locales, el esposo de Lisa también se contagió del virus, pero él sobrellevó la recuperación desde casa por recomendaciones médica, ya que sus síntomas eran leves. Durante todo ese tiempo los esposos se siguieron apoyando a la distancia por medio de llamadas telefónicas. Siempre estaban al pendiente del otro.

“Fue como entrar a una película de terror. (…) Pensé que iba a morir. No podía respirar. No podía dejar de vomitar. Es como si no tuvieras huesos en el cuerpo”, explicó Lisa a los medios.

Entre llamada y llamada Lisa le externó en repetidas ocasiones a Ronald que tenía miedo de morir sola en el sanatorio, pero ambos ya tenían planeado irse a una casa que se encontraban remodelando en Winter Haven, Florida.

Unos días antes de ser dada de alta, Lisa perdió comunicación con su esposo. No supo más de él. Al volver a su casa, el pasado 18 de agosto, la mujer buscó por toda la vivienda a Ronald pero él no dio ningún rastro de estar en el lugar. Debido a esto, Lisa se dejó guiar por los ladridos de sus perros, quienes estaban en su habitación.

Al entrar al cuarto, Lisa encontró el cuerpo sin vida de su esposo, con quien estaba casada desde hace cuatro años. Los perros mostraban señales de no haber sido alimentados desde hace al menos dos días.

“Me puse histérica”, comentó la mujer conmovida.

El matrimonio formaba parte de las estadísticas de personas en Estados Unidos que no se han aplicado la vacuna contra la Covid-19. Esto a pesar de que el país norteamericano tiene a disposición la inoculación de manera gratuita a cualquier persona mayor de 12 años.

“Ambos pensamos que (la vacuna) salió tan rápido. ¿Cómo pudieron hacer tantas pruebas con ella? Yo era muy cautelosa al respecto”, aceptó la mujer.

Ronald fue el primero de los dos en dar positivo al virus y ser atendido en una clínica sin previa cita. Los doctores lo enviaron a casa con medicamentos porque su cuadro clínico no presentaba ninguna complicación. “Era como si tuviera un mal resfriado”, dijo la esposa.

A los dos días Lisa dio positivo y, a diferencia de Ronald, ella tuvo que ser internada debido a que sus niveles de oxigeno bajaron al 80% y perdió el conocimiento.

Lisa tenía planeado vacunarse en septiembre, pero el trágico desenlace generó críticas y comentarios en redes sociales. “Hice lo que creí que era mejor para mí”, aclaró la viuda.

Sus planes continúan y piensa terminar de renovar la casa en honor a su esposo y mudarse cuanto antes.