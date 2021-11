Mujer descubre que su esposo la iba a matar al revisar su celular

Jerry McDonald, de 49 años de edad, fue arrestado por las autoridades de Chattanooga, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, luego de que su esposa descubriera mensajes de texto en su móvil, los cuales revelaban que estaba creando un complot para asesinarla.

Según cuenta la mujer, ella tomó el celular de su esposo para llamar al trabajo y avisar que tomaría otro turno. En medio del trámite, la mujer se percató que el sujeto tenía una conversación con otra mujer, para ella desconocida, abrió el chat y encontró los mensajes alarmantes, entre ellos uno que decía “esta mujer vale un millón (de dólares), estoy diciendo que la matamos y cobro”.

De acuerdo con el medio estadounidense New York Post en los mensajes se puede observar que McDonald estaba convenciendo a su supuesta amante para que, en complicidad con ella, asesinaran a su actual esposa y luego vivir juntos.

La cómplice fue identificada como Vanessa Nelson, de 39 años. McDonald estaba planeando el asesinato junto con Nelson, ya que la mujer tenía un seguro de vida que le garantizaba una indemnización a su marido con una alta suma de dinero.

Inmediatamente luego de leer los mensajes la mujer llamó a la policía y antepuso una denuncia en contra de su esposo. Las autoridades se hicieron cargo del hombre y fue retenido en una comisaría de la zona.

Los mensajes de texto

“¿La tengo que matar?”, escribió Vanessa Nelson. “Si, tienes que matarla, por favor, te lo ruego (…) Esta mujer vale un millón, estoy diciendo que la matamos y cobró un millón (dólares) para que vivamos como los reyes y reinas que somos”, le respondió McDonald.

Y los mensajes continuaron.

“Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán”, le aseguró McDonald a su amante. “No somos criminales, no nos importa el dinero, al menos a mí no”, le contestó con seguridad Nelson.

“A mí tampoco, pero este puede ser un buen camino si así lo decidimos. No Estoy bromeando, todo lo que quiero es a ti, ‘nena’. Es todo lo que me importa”, concluyó McDonald.

La pareja se divorció durante el proceso judicial.

La mujer contó que nunca se imaginó que McDonald pudiera tentar contra su vida, ya que llevan dos años de casados y más de 20 de conocerse, por lo que su relación había sido muy duradera y estable.

Por el momento se le ha ordenado pagar una fianza de 75 mil dólares y comparecer ante un juzgado el próximo 30 de noviembre.