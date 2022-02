Mujer denuncia que fue violada en un grupo virtual

Una lamentable experiencia en el mundo virtual fue vivida por una mujer al ingresar al metaverso Horizon Venues, de la firma de Facebook. Su avatar fue “acosado verbal y sexualmente” y además fue sometido a “una violación en grupo por 3 o 4 avatares masculinos”.

La víctima es Nina Jane Patel, de 43 años de edad, quien reside en Londres, Reino Unido. Patel es psicoterapeuta, investigadora y especialista en el mundo del metaverso.

La investigadora relató su historia a la plataforma Medium. En la conversación que mantuvo con el medio, Patel explicó la conmoción que le generó la situación de abuso virtual y cómo le impactó lo verosímil de la experiencia a una de la vida real.

“Hace poco compartí mi experiencia de acoso sexual en Facebook/Meta’s Venues”, indicó la mujer. “A los 60 segundos de unirme, me acosaron verbal y sexualmente, 3 o 4 avatares masculinos, con voces masculinas, esencialmente, pero virtualmente violaron en grupo a mi avatar y tomaron fotos, mientras trataba de escapar, gritaron ‘no finjas que no te encantó’ y ‘ve a tocarte con la foto’”, se lee en la publicación.

El hecho ocurrió de forma tan sorpresiva y rápida que Patel se paralizó y no pudo hacer nada. “Fue tan horrible y sucedió tan rápido”, lamentó la psicoterapeuta, además indicó que su reacción fisiológica y psicológica fue similar a la que sucede en la vida real.

Sobre eso, la especialista señaló que la realidad virtual “en esencia se diseñó para que la mente y el cuerpo no puedan diferenciar las experiencias virtuales/digitales de las reales”, ya que los avances tecnológicos están creando universos más similares a la realidad.

“Los comentarios en mi publicación fueron una variedad de opiniones desde: ‘No elijas un avatar femenino, es una solución simple’, hasta ‘No seas estúpida, no fue real’, ‘un patético grito por atención’, ‘los avatares no tienen la parte inferior del cuerpo para agredir’, ¿obviamente nunca has jugado Fortnite’, ‘lamento mucho que hayas vivido esto’ y ‘esto debe terminar’”, resaltó Patel.

Ante este terrible caso, Horizon Venues se manifestó y el portavoz de Meta indicó que tomarán en cuenta dicho evento, lo investigarán y tomarán medidas contra de los involucrados.

“Horizon Venues debe ser seguro y estamos comprometidos a construirlo de esa manera. Continuaremos realizando mejoras a medida que aprendamos más sobre cómo las personas interactúan en estos espacios, sobre todo cuando se trata de ayudar a las personas a informar cosas de manera fácil y confiable”, agregó el vocero.