Mujer celebra su muerte por eutanasia

"Estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie", indicó la mujer, quien desde hace tres años padece de esclerosis lateral amiotrófica.