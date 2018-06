Muere mujer que fue rociada con gasolina y quemada en el interior de un bus

Una mujer identificada como Eyvi Ágreda a murió este viernes debido a las quemaduras en el 60% de su cuerpo, informaron familiares de la joven.

Ágreda fue rociada con gasolina y luego quemada en el interior de un bus en la ciudad de Lima, Perú. El hecho que ocurrió el 24 de abril de este año y dejó 10 personas lesionadas.

La joven permaneció en cuidados intensivos y se sometió a diferentes operaciones. Después de 38 días, Agreda no resistió más al tratamiento contra las quemaduras de tercer grado en su cuerpo.

El agresor de la mujer, Carlos Javier Hualpa, afirmó a la policía que la atacó para darle un “escarmiento” porque ella se aprovechaba de los hombres, señaló una publicación del medio peruano Diario Correo.

Además, Hualpa dijo que la mujer lo había rechazado porque ella tenía una relación sentimental.

“Luego me puse a pensar que estaba haciendo daño a la gente que quería, mientras ella estaba contenta y me ignoraba por lo que no me sentía tranquilo. Pensé:’hasta acá nomás’ y decidí hacerlo”, dijo el agresor a la Policía.

Los familiares de la víctima señalaron que Hualpa acosaba a la joven y la seguía a todos lados.

El deceso de la Agreda causó indignación en la población, funcionarios y celebridades del país suramericano quienes pidieron una severa condena a Hualpa.