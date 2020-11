Médico de Maradona imputado por homicidio culposo y negligencia

El médico personal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Duque, fue imputado este día por los delitos de homicidio culposo y negligencia.

Desde ayer la fiscalía de Buenos Aires, en Argentina, avaló el allanamiento en la casa del médico y en su clínica. Hay más de tres docenas de policías en cada uno de los lugares.

El proceso tiene como base las declaraciones judiciales de las tres hijas de Maradona: Dalma, Gianinna y Jana que acusaron a Luque de descuidar al futbolista en las últimas semanas.

También puede ser imputada la médico-psiquiatra encargada de darle la medicación al Diez, y una de las personas que se encontraban en la casa en el momento del deceso.

Las preguntas que deberán resolverse son: ¿tenía alta médica? ¿Por qué no había un médico especializado las 24 horas del día en la casa? ¿Por qué no había una ambulancia permanente en la casa? ¿Tuvo la medicación adecuada? ¿Se cumplió el protocolo médico general? ¿Por qué no había desfibrilador en la casa? ¿Se le controló las horas previas al fallecimiento?

El cadáver

Diego Antonio Molina, uno de los empleados de la funeraria que se fotografió el miércoles con el cadáver de Maradona se entregó en una comisaría en una investigación policial iniciada tanto por los apoderados legales del difunto como por la exesposa y las hijas del exastro.

Molina se presentó junto con su abogado en la Comisaría Vecinal 15A de la Policía de la Ciudad, del barrio porteño de Chacarita, en una investigación de oficio que inició la Fiscalía por presunta profanación de un cadáver y la violación de derechos personalísimos, ambos delitos contravencionales, por lo que los tres involucrados no pueden quedar detenidos.

En tanto, Claudio Fernández, otro de los involucrados en esta acción, se expresó en declaraciones a Radio 10 y pidió disculpas: “Estábamos acomodando antes de llevarlo y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y ahí se sacó la foto”.

A raíz de estas investigaciones el jueves por la noche se había estipulado el allanamiento de la casa de sepelios Pinier, cuyos dueños se desligaron de esta acción de sus tres empleados.

Los tres exempleados de la funeraria Sepelios Pinier, que trabajó con el cadáver del astro del fútbol fallecido a los 60 años el miércoles, fueron citados a declarar por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 25.

La causa investiga la publicación de fotografías por parte de empleados con el cuerpo de Maradona, unas imágenes que fueron tomadas antes de que el cuerpo de Maradona saliera hacia la Casa Rosada, donde se lo veló, y se viralizaron para dar la vuelta al mundo en la jornada del jueves.

Las fotografías originales muestran el cuerpo sin vida de Maradona, que no se ha podido ver de ninguna otra manera puesto que el velatorio fue a cajón cerrado.