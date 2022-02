Mara Salvatrucha deja de usar el número 13 en EE.UU

La Mara Salvatrucha siempre ha tenido como símbolo muy representativo su número 13, sin embargo, algunos miembros de este internacionalmente reconocido grupo criminal y sanguinario, han empezado a dejar de usarlo en algunas cárceles y ciudades de Estados Unidos.

De acuerdo con el medio estadounidense Univisión, los delincuentes expresan sentirse cansados de las estrictas reglas impuestas por jefes de la mafia mexicana, por lo que ahora solamente se hacen llamar “MS”, lo que lleva a pensar que un conflicto desatado en la prisión de Texas USP Beaumont y que obligó al cierre temporal de más de 120 prisiones en todo el país, está directamente relacionado a este conflicto entre pandillas.

En ese incidente fallecieron dos hispanos, identificados como Andrew Pineda, de 34 años de edad, y Guillermo Rojas, de 54 años, y estuvieron involucrados dos pandilleros de la MS.

Univision afirmó que una fuente cercana les reveló que las víctimas eran integrantes de la banda de los Sureños, que operan como soldados a la orden de la mafia mexicana.

El trabajo de estos “soldados” consiste en establecer un control en las decenas de cárceles en Estados Unidos, además de someter a los contrarios que van ingresando a la prisión a “hacer una tregua”, trabajando de la mano y obedecer sin cuestionar, así como recibir un porcentaje de las ganancias obtenidas en actividades ilícitas como venta de estupefacientes, comercio de armas, robos de autos, fraudes, secuestros, entre otros.

Estas reglas, han provocado la incomodidad entres los pandilleros, quienes han empezado a desconocer a la Mara Salvatrucha y se ha creado cierta división entre sus integrantes.

“Unos están diciendo ‘quitémosle el 13 para no tener esa asociación con los de California’ y dentro de las prisiones son independientes. No solo no están de acuerdo en pagar impuestos, sino a que en las prisiones los obliguen a relacionarse con los enemigos, como la Barrio 18, por estar bajo la sombrilla de los sureños”, informó la fuente anónima.