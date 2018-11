Maestra califica a sus alumnos con memes y se hace viral

La joven docente de apenas 27 años, ha logrado levantar polémica entre jóvenes estudiantes que seguramente imploran estar su clase, ya que tiene una manera bastante original de dar calificaciones, aunque la nota sea mala.

Ainee Fátima maestra de inglés y residente de Illions, Estados Unidos, optó por esta estrategia en el aula para poder motivar a sus alumnos a estudiar más y cumplir con tareas escolares, informaron medios locales.

La docente cree que de esta manera los jóvenes pueden sacar mejores notas.

Su peculiar método de calificaciones se hizo viral, luego que la joven profesora imprimiera estampas con los memes de moda y los pusiera en los exámenes y trabajos de sus alumnos.

El meme tiene que ir de acuerdo al desempeño que tuvo cada joven tanto en sus tareas como exámenes, indica Fátima.

El método ha funcionado, según la misma docente, ya que sus alumnos van mejorando su desempeño y ha despertado interés entre los alumnos.

I love grading with my new stickers! pic.twitter.com/4K66qQblSJ

— axneef (@axfxq) October 17, 2018