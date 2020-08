Los síntomas clave del coronavirus que debes conocer

Ante la emergencia sanitaria de coronavirus que sigue vigente a nivel mundial, incluyendo a El Salvador, expertos hablaron con la cadena internacional CNN para discutir los posibles síntomas del coronavirus, los cuales todos deberían saber identificar.

Tal vez algunos no sean los signos más asociados a la sintomatología de la Covid-19 pero son escenarios que deben tomarse en cuenta, aun cuando sean similares a los de la gripe, señala CNN en su artículo, mientras que otros síntomas pueden asemejarse a alergias, dolores de garganta o congestión.

En todo caso, aunque pueda tratarse de síntomas de enfermedades comunes, no está de más darles seguimiento, sobre todo cuando las condiciones de salud comiencen a empeorar.

Estos son los síntomas a los que hay que prestar atención en tiempos en que la Covid-19 sigue siendo una amenaza real:

1. Falta de aliento o problemas para respirar

“La falta de aliento no suele ser un síntoma temprano de Covid-19, pero es el más grave”, indica CNN. Debe ponérsele atención cuando se siente tensión al respirar, además que puede ir acompañado de tos. Los expertos recomiendan buscar ayuda médica cuando se siente dificultad para respirar.

2. Fiebre

Los médicos citados por CNN indican que este es un importante síntoma de la Covid-19. Sin embargo, sostienen que no debe dejarse ir tanto por un número específico de temperatura, ya que hay personas que pueden estar en condiciones perfectas de salud pero que registran más o menos de los 37 grados centígrados.

“La mayoría de los niños y adultos no serán considerados febriles hasta que su temperatura alcance los 37,7 grados”, indica CNN, además que dan un tip clave: “No confíes en una temperatura tomada por la mañana”, ya que “nuestra temperatura no es la misma durante el día. Si la tomas a las ocho de la mañana, puede ser normal”.

3. Tos seca

“La tos es otro síntoma común, pero no es una tos cualquiera”, dicen los expertos, explicando que “no es un cosquilleo en la garganta. No solo te estás aclarando la garganta. No solo está irritado”, sino que es una tos más molesta, “que siente profundamente en el pecho”.

“Proviene de tu esternón, y notas que sus bronquios están inflamados o irritados”, dice uno de los médicos expertos consultados por la CNN.

4. Escalofríos y dolores corporales

No es un síntoma 100 % común y hay personas que ni siquiera lo sentirán, o si lo hacen, serán con poca intensidad. “Otros pueden experimentar escalofríos similares a la gripe, fatiga y dolor en las articulaciones y los músculos, lo que puede dificultar saber si la culpa es de la gripe o el coronavirus”, indica el artículo.

5. Confusión repentina

CNN indica que “los CDC dicen que una confusión repentina o la incapacidad de despertarse y estar alerta puede ser una señal grave de que se puede necesitar atención de emergencia”.

Por ello, si este síntoma se presenta y a eso se añaden signos críticos como labios azulados, problemas para respirar o dolor en el pecho, se debe buscar ayuda inmediatamente.

6. Problemas digestivos

Inicialmente, señala el artículo, no se pensaba que la diarrea u otros problemas gástricos que a menudo vienen con la gripe se relacionaran a la Covid-19, sin embargo, “esa opinión ha cambiado”.

El doctor Sanjay Gupta cita un estudio realizado en China, en donde analizaron a algunos de los primeros pacientes, unas 200 personas, y “descubrieron que los síntomas digestivos o estomacales (gastrointestinales) en realidad estaban presentes en aproximadamente la mitad de los pacientes”.

7. Conjuntivitis

“Investigaciones de China, Corea del Sur y otras partes del mundo indican que alrededor del 1% al 3% de las personas con Covid-19 también tenían conjuntivitis”, dice la CNN, por lo tanto, es un problema de salud poco relacionado, pero que sí puede asociarse a la enfermedad.

El artículo señala que varios virus pueden provocar esta enfermedad, por lo que no fue extraño para la comunidad médica que el SARS-CoV-2 cause también conjuntivitis.

Por ello, “un ojo rosado o rojo podría ser una señal más de que debe llamar a tu médico si también tienes otros síntomas reveladores de Covid-19, como fiebre, tos o falta de aliento”, sugieren los expertos.

8. La pérdida de olfato y gusto

“En casos leves a moderados de coronavirus, la pérdida del olfato y el gusto está emergiendo como uno de los primeros signos más inusuales de Covid-19”, dice el artículo de la cadena internacional.

“Lo que se llama anosmia, que básicamente significa pérdida de olfato, parece ser un síntoma que desarrollaron varios pacientes”, dijo el Dr. Gupta, corresponsal médico jefe de CNN.

En Corea del Sur los datos fueron llamativos, ya que un estudio de casos más leves reveló que el síntoma principal que presentaban el 30% de los pacientes era la pérdida del olfato. “En Alemania, más de dos de cada tres casos confirmados tenían anosmia”, añade CNN.

9. Fatiga

CNN señala que expertos consideran que la fatiga extrema puede ser un signo temprano del coronavirus. De hecho, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró que “casi el 40 % de las casi 6,000 personas con casos confirmados por laboratorio experimentaron fatiga”.

“La fatiga puede continuar mucho después de que el virus desaparezca”, añade CNN, a lo que se suma que “el agotamiento y la falta de energía continúan mucho más allá del período de recuperación estándar de unas pocas semanas”.

10. Dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión

“El informe de la OMS también encontró que casi el 14 % de casi 6,000 casos de Covid-19 en China tenían síntomas de dolor de cabeza y dolor de garganta, mientras que casi el 5 % tenía congestión nasal”, dice la CNN sobre estos síntomas.