Los abuelos más jóvenes del mundo dan la bienvenida a su primera nieta

Generalmente cuando pensamos o hablamos sobre los abuelos nos imaginamos a personas de más de 60 años, cuya cabeza está llena de canas, tienen arrugas y quienes tienen todo el tiempo del mundo para convivir y darles mucho amor a sus nietos.

Pero ¿qué pensaría usted si le dijeran que hay una pareja de esposos, con apenas 30 años, que se han convertido en los abuelos más jóvenes del mundo? Pues una pareja en Reino Unido se ha vuelto noticia, ya que se podrían considerar como los abuelos más jóvenes de todo el mundo con apenas 33 y 35 años de edad.

Jenni y Richard Medlam son padres de una joven de 17 años llamada Charmaine, quien en junio de este año dio a luz a una bebé a la cual llamó con un nombre muy particular: Isla-May.

Pese a que el embarazo de su hija les cayó a todos por sorpresa, los padres decidieron apoyarla en todo, pues ellos vivieron una situación similar.

Jenni dice que la historia se volvió a repetir ya que ella se convirtió en madre también a los 17 años. La pareja tiene otras 2 hijas, Chelsey de 13 años y Scarlett de tan solo 10, y Jenni aseguró que en todo momento apoyó a Charmaine, pues ella, en carne propia, sabía lo que era decirle a sus padres que estaba embarazada siendo tan solo una adolescente, y el gran compromiso que esto conlleva.

Ambos abuelos disfrutan pasar mucho tiempo con su nieta, a la cual, cuando salen a pasear con ella a la calle, la gente queda sorprendida al saber que no es su hija, sino hija de su hija.

“Cuando salimos con Isla, todo el mundo asume que es hija mía y de Richard. Y cuando les explicamos que en realidad somos sus abuelos, se llevan la sorpresa de su vida… La mayoría de la gente no nos cree cuando se lo decimos. Pero, obviamente, puedo entender que piensen que somos sus padres, ya que aún estamos en nuestros 30 años”, aseguró la orgullosa abuela.

Para Jenni “ser abuelos jóvenes significa que tienes más tiempo para amar a tu nieto y más tiempo para apreciarlo. Y puede que incluso, tengamos bisnietos”.

Además, comentó que desde que se quedó embarazada, Charmaine ha crecido de verdad. Isla ha sido su mejor aliada. Es una madre increíble y cree que ha hecho que el vínculo entre Charmaine y ella sea aún más fuerte y la respeta aún más como su madre.

Otra situación bastante curios para muchos es que todos viven bajo el mismo techo, incluso el padre de la bebé, asegurando que la llegada de la pequeña los unió más como familia.

Jenni expresa que “hay un estereotipo sobre las madres adolescentes que no me parece justo porque puedes seguir disfrutando de tu vida y conseguir lo que quieras aunque tengas un bebé siendo joven. Me alegro de poder mostrar a mi hija que todo puede seguir funcionando de la misma manera”.

La madre de Charmaine espera que su historia de vida y la de su hija sea ejemplo para otras personas que están atravesando por la misma situación, sobre todo para aquellas jóvenes que han decidido ser madres aún en plena adolescencia, y que sepan que tener un bebé no significa que sus metas o sueños se han acabado.