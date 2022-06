López Obrador confirma que no asistirá a la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realiza a partir de hoy en Los Ángeles (EE.UU.).

“Ya puedo informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador había adelantado desde hace semanas que no acudiría a la reunión si el Gobierno estadounidense no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela.

No obstante, reiteró que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard.

El mandatario mexicano aseguró que tiene buenas relaciones con su homólogo estadounidense, Joe Biden, pero afirmó que este fue presionado por el partido republicano y por líderes de la comunidad cubana en ese país que tienen mucha influencia en el Gobierno.

“Desde mi punto de vista están actuando con odio y no quieren la hermandad de los pueblos, y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba”, reiteró.

Lamentó no poder encontrarse con el presidente Biden porque lo considera “un hombre bueno”, pero insistió en que está sometido “a fuertes presiones extremistas”, y de algunos dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos. “Ya basta de eso”, zanjó.

“Sería el colmo que nosotros asistiéramos a una cumbre en ese contexto, eso es contrario a la política exterior de México, a lo que establece nuestra constitución, a la no intervención, a la autodeterminación de los pueblos”, dijo López Obrador.

A pesar de su ausencia, anunció que en julio próximo buscará reunirse con el presidente Biden para hablar de temas como la integración de América, aunque aseguró que la fecha la dictará la agenda del mandatario estadounidense.

“Lo voy a visitar (a Biden) en julio, voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América, porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser la Unión Europea así es necesario hacerlo en América”, insistió.

También dijo que aprovechará para hablar de la situación de Centroamérica “porque no es posible que no se atiendan las causas y todo se quiera resolver con medidas coercitivas en el caso de migración”, ejemplificó.

Además, reveló, tratará otros temas como la integración económica y el respeto a las soberanías.

“(Para) poder complementarnos para enfrentar la inflación” y hablar de temas no solo relacionados a México, sino a todo el continente americano.

Insistió en que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba es una violación “flagrante” a los derechos humanos y un genocidio y “por eso (digo) ‘no’ a la Cumbre”, reiteró.

Finalmente, envió un abrazo al presidente Biden y aseguró entender su situación.

“Es una política que han aplicado por décadas pero si no se dice basta, no van a encontrar la salida”, consideró.