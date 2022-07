Las conmovedores cartas que un niño escribió a sus familiares al huir de casa

Un menor de tan solo 11 años de edad escapó de su casa y dejó dos cartas escritas con su puño y letra para despedirse de su mamá y de sus padrinos.

Según las primeras versiones, el infante habría escapado para poder seguir jugando `FreeFire´.

“Tenía ludopatía virtual. ¿Qué significa? La adicción a los juegos de las plataformas digitales. Estos menores de edad últimamente están tratando de simular una vida independiente, de viajes”, informó inicialmente el teniente Boris Gutiérrez, agente de la división de trata y tráfico de personas en La Paz, Bolivia.

Su madre encontró los escritos que el menor había hecho y reportó el caso a las autoridades, que lograron ubicarlo 23 horas después de la fuga.

La primera de las cartas, revelada por el medio Unitel, esta dirigida a su mamá:

“Para la mejor mamá del mundo

Mami, espero que me entiendas, no puedo seguir, tengo que saber qué se siente que alguien levante tus cosas, ahora mismo escribo esto llorando, sabiendo que te hace sufrir mucho. Sé que me encontrarás y me pegarás porque tú no mereces un hijo así. Quiero que sean fuertes, no pasa nada, como una vez me dijiste, ‘tú eres de acero, todos mis hijos son de acero’. Me llevo ropa, siempre te avisaré y te mandaré una carta a tu casa para informarte que estoy bien. Discúlpenme, lo tuve que hacer”.

El segundo escrito se la escribió a sus padrinos:

“Para las personas que me ayudaron mucho

Madrina, padrino, ustedes me ayudaron, pero ya no puedo seguir con esto, seguir haciendo estas cosas, tomé la decisión de irme para saber qué se siente tener cosas, es la peor decisión del mundo, pero sé que lo lograré, no se preocupen, estaré bien, no me pasará nada, sé que me encontrarán”.

Aunque la versión inicial indicó que el menor de edad escapó por su supuesta adicción al video juego, las autoridades investigan si era víctima de violencia intrafamiliar.