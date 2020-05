La exitosa estrategia de este país europeo con solo 10 muertos por Covid-19

Los clubes ingleses mantuvieron su compromiso para finalizar la temporada cuando sea posible y no cancelarla, como hizo la liga francesa.

Fito Zelaya también fue otro de los que no se guardó nada para los federativos.

La escasez también se nota en los grandes supermercados, que comienzan a llenar sus neveras de cerveza con otros productos bajo el temor de que no habrá nuevas existencias al menos hasta junio.

Redacción |

Vende donde puede. Hoy le quedó casi toda la venta. Si ella no vende, no come.