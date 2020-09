La conmovedora historia de una joven que se casó a pocos días para morir

La historia de una joven identificada como Ashleigh Simrajh, de 23 años, ha conmocionado en redes sociales. La joven se casó en una emotiva ceremonia cuando le quedan pocos días de vida.

Su caso se complicó luego que los médicos le diagnosticaron que la verruga en su pierna era en realidad cáncer.

Pese a este diagnóstico, Ashleigh Simrajh decidió casarse con su novio Jason Hale en una emotiva ceremonia en Gold Coast, Australia, rodeada de sus animales favoritos.

La triste historia de su enfermedad comenzó en 2018 cuando Ashleigh notó que tenía un bulto en la pierna. Los médicos en ese momento le dijeron que era una simple verruga y que no era peligrosa. Un año después le diagnosticaron un melanoma que se ha extendido por todo su cuerpo, detalla la publicación de El Diario.

El mes pasado le confirmaron que solamente le quedaban unas semanas de vida, así que decidió ir a SeaWorld para casarse con el amor de su vida.

La familia de la joven ha pedido a los médicos que conocieron el caso inicialmente que respondan y expliquen por qué no le realizaron una biopsia antes. El padre de la joven exige responsabilidad a lo que considerar que el caso de su hija se trató de una negligencia.

“Ahora tiene cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer en el pecho y solo unos días de vida”, dijo el hombre.

“Decepción no es como yo lo describiría. Lo describiría como una traición porque ella confiaba en los profesionales médicos. Ella les creyó y continuó su vida como si no pasara nada. Si le hubieran diagnosticado la primera vez que fue a verlos, no estaría donde está ahora”, añadió.

La joven ya no quiere volver al hospital y quiere permanecer sus últimos días en casa y rodeada de sus seres queridos.