Juez pidió a Interpol detener a exfiscal de Guatemala Aldana

Un Juzgado de Guatemala supuestamente pidió a la Policía Nacional Civil gestionar que la Interpol (Policía Internacional) emita la alerta roja internacional para detener y extraditar a la exfiscal general Thelma Aldana, quien dijo este domingo que no volverá a su país porque la asesinarán.

El juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Manuel Cruz Rivera, supuestamente expidió esta orden el pasado 17 de mayo al jefe de la Interpol en Guatemala y este domingo empezó a circular profusamente por redes sociales, pero ningún organismo oficial ha querido confirmarla o desmentirla porque el caso está “bajo reserva”.

Tampoco aparece en la página oficial de la Interpol la supuesta alerta roja.

No obstante, después de conocerse esta situación, la cadena estadounidense Univisión publicó este domingo una entrevista con Aldana, replicada por medios guatemaltecos, en la que reitera que no va a regresar porque no hay condiciones que garanticen su seguridad: “No voy a llegar a Guatemala a entregarme y que me asesinen”.

“Estoy amenazada de muerte, tengo documentadas esas situaciones, tengo medidas de seguridad decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo una investigación previo a decretar las medidas de seguridad a mi favor”, acotó.

La supuesta orden de Cruz pide realizar los trámites oportunos para “dar trámite al contenido de la notificación roja” y así proceder con la “posible localización y trámite de la posible extradición” de Aldana, quien intentó presentarse a las elecciones del próximo 16 de junio por el partido Movimiento Semilla pero cuya candidatura Presidencial fue rechazada por la Justicia del país.

Contra la exjefa del Ministerio Público (2014-2018), el juzgado que lleva la causa la declaró “en rebeldía” y emitió el 18 de marzo pasado una orden de aprehensión por los delitos de “peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria”, por una causa que está bajo reserva.

El pasado 15 de mayo, la Corte de Constitucionalidad falló en contra del sueño de la exfiscal de pelear por la Presidencia en las elecciones del 16 de junio y aunque resta fijar la sentencia el tiempo puso en aprieto sus aspiraciones y de hecho ella misma admitió que descarta que una futura apelación le sea favorable porque el Estado “está capturado”.

Aldana comandó como fiscal general, junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una férrea lucha anticorrupción desde 2015 en los tres poderes del Estado, en la que desarticularon más de una docena de casos que involucraban a altos funcionarios y políticos, incluidos el hijo y hermano del actual mandatario, Jimmy Morales.

Desde que se conocieron sus intenciones de participar en política han sido varias las denuncias y los señalamientos que han ido surgiendo en su contra, según ella, con la intención de debilitarla y de intentar impedir su participación para acabar con la lacra de la corrupción.

Aldana, que está fuera del país desde el 18 de marzo pasado y cuyo paradero actual se desconoce aunque pasó mucho tiempo en El Salvador, ha dicho en reiteradas ocasiones que esta orden de captura es una persecución política.