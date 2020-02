Jackie Chan, ¿en cuarentena por el coronavirus?

El actor chino Jackie Chan fue noticia en las últimas horas por su participación en una fiesta donde estuvo una persona contagiada por el coronavirus, motivo por el que el famoso habría sido puesto en cuarentena.

Varios medios internacionales manejaron esa información pero luego el Today Online confirmó que Chan y otras celebridades estuvieron en un evento social diferente, por lo que no estuvieron en riesgo de contagio ni estuvieron en cuarentena.

Según el sitio web, la fiesta de Chan y el otro festejo donde sí acudió una persona contagiada por coronavirus tuvieron lugar en sitios diferentes.

香港偽人與香港黑警蛇鼠一窩

Hong Kong artists and Hong Kong police work together to serve Xi Jin Ping. Tell the world, let them be famous more ever.#FightForFreedom #StandWithHongKong pic.twitter.com/OGItgN6HBk

— HongKong Kim (@Kim54927221) February 17, 2020