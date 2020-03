Italia endurece sus medidas tras superar a China en muertos por COVID-19

Italia ya es el país del mundo con más fallecidos por coronavirus, con 3 mil 405 víctimas, superando a China, el lugar donde se originó la pandemia, y el Gobierno medita este mismo viernes ampliar las restricciones de movimiento más allá del 3 de abril y endurecer las prohibiciones.

Las últimas cifras sobre la pandemia en el país transalpino, correspondientes al jueves, mostraron que los contagios no se paran, con más de 33 mil personas actualmente positivas -tras registrarse 2 mil 600 más en 24 horas- y 427 nuevos fallecimientos, casi todos en Lombardía, una región donde la situación es catastrófica.

El presidente de esta región, Attilio Fontana, presiona al Ejecutivo de Giuseppe Conte para que se endurezcan las normas de aislamiento social que tienen confinados a los italianos desde hace casi dos semanas, y ha pedido el despliegue del ejército en sus calles.

“La presencia de los militares tiene un gran efecto de disuasión. Uno se lo piensa dos veces antes de salir a la calle cuando ve pasar una patrulla del ejército”, dijo Fontana.

El despliegue del Ejército es una de las solicitudes que los presidentes regionales y alcaldes han puesto sobre la mesa del primer ministro para que se aprueben restricciones más drásticas que obliguen a los ciudadanos a quedarse en casa, ante las constantes denuncias de que mucha gente se salta las normas.

El ministro de Defensa, Lorenzo Guerini, ha confirmado la “plena disponibilidad” para que los militares participen en la gestión de esta emergencia.

Más prohibiciones

Lombardía también quiere que se reduzcan aún más los motivos permitidos para salir de casa -actualmente se puede para trabajar, comprar alimentos o medicinas o una razón de emergencia- y que se prohíba expresamente salir a hacer deporte o pasear.

Entre las distintas propuestas que el Gobierno tiene sobre la mesa para un nuevo decreto están el cierre de los supermercados -de los pocos negocios abiertos- los domingos o todo el fin de semana, o que se reduzcan los horarios de apertura, y que se clausuren también otras actividades aún abiertas como fábricas.

El Ministerio de Educación ya da por hecho que los colegios y universidades no reabrirán sus puertas el 3 de abril, como marca el actual decreto, y aunque su titular, Giulia Azzolina, ha dicho que los alumnos no perderán el curso -se estudia en línea- ya ni siquiera se descarta que no vuelvan a clase hasta septiembre.

Un grupo de 53 médicos y enfermeros cubanos son esperados el sábado para ayudar en esta región, tras el llamamiento de sus autoridades por la escasez de personal en los hospitales y el contagio de muchos de ellos.