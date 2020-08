Impactantes revelaciones del capitán que llevó el nitrato de amonio a Beirut

El pasado miércoles, el excapitán de mar Boris Prokoshev se despertó y encontró un correo electrónico. Decía que un barco que él comandó tiempo atrás, con nitrato de amonio, voló por los aires en Beirut. Se quedó estupefacto.

“No entendía nada”, dijo a la agencia AP desde el pueblo de Verkhnee Buu, en el que vive, 1,300 kilómetros al sur de Moscú.

El mensaje era de un periodista y se titulaba con el nombre del MV Rhosus, que había capitaneado en un viaje por el que nunca le pagaron. “Abrí mi buzón de entrada y vi una carta sobre el Rhosus; pensé que tal vez me estaban enviando dinero, mi salario”, dijo Boris Prokoshev.

Las 2,750 toneladas de nitrato de amonio que explotaron en el puerto de Beirut el martes, matando a 154 personas, hiriendo a más de 5,000 y causando una destrucción generalizada, no se suponía que estuvieran en El Líbano en absoluto.

La explosión ha suscitado indignación en el Líbano contra las autoridades que permitieron que la sustancia peligrosa se almacenara durante años.

Prokoshev simpatiza con ellos: “Es muy malo que haya muerto gente que no tuvo nada que ver con ello. Me di cuenta de que es el gobierno del Líbano el que ha provocado esta situación”, dijo el ex capitán.