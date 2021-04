Hombre violó a más de 30 mujeres después de seguirlas en su carro

“Viene un carro negro Ford detrás de mí, yo me cambio de acera al ver que viene despacio. Cuando yo me cambio, lo que hace es que me adelanta, se baja del carro, me aborda, me coge por el cabello, me tira al piso”. En ese momento el sujeto abusó sexualmente de ella.

Este es uno de los relatos de una de las víctimas del conocido “depredador del carro negro”, quien fue capturado el pasado jueves. Se conoce que el hombre abusó sexualmente de más de 30 mujeres en la capital.

La Policía Metropolitana de Bogotá, Colombia, explicó que este abusador usó la misma estrategia con varias mujeres. Aprovechaba las horas de la madrugada o tarde en la noche.

La teniente Marilyn Rojas, jefe de la unidad contra delitos sexuales de la Policía de Bogotá, aseguró en el noticiero que el hombre seguía a las mujeres durante varias cuadras y cuando menos se lo esperaban se adelantaba y descendía del carro “para hacerles tocamientos en sus partes íntimas”.

“Hacía seguimiento por algunas cuadras y, cuando veía un punto donde estaba oscuro y estaban solas, se parqueaba, descendía del carro y las abordaba, haciéndoles tocamientos en sus partes íntimas”, aseguró la teniente Rojas.

La oficial también manifestó que hablaron con algunas personas de tiendas y de las casas de los barrios residenciales, y aseguraron que habían escuchado “que en la madrugada había una persona que llegaba en un carro negro y hacía esa actividad, pero nunca denunciaban”, anotó la oficial.

La mujer, que no quiso revelar su nombre en Noticias Caracol, fue la encargada de poner la denuncia en la Policía y según el informe, después de recolectar pistas y testimonios se dio con la captura del abusador.