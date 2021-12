Hombre recibió 10 vacunas anti Covid-19 en un día

Un hombre en Nueva Zelanda, cuya identidad no fue revelada, será acusado por recibir hasta 10 vacunas anti Covid-19 en un mismo día.

Según la información del medio internacional The New Zealand Herald and Stuff,, el sujeto visitó varios sitios de vacunación haciéndose pasar por personas quienes supuestamente le habían pagado para evitar ser vacunados.

El gerente de operaciones del grupo para el programa de vacunación e inmunización del ovid-19 del ministerio de dicho país, Astrid Koornneef, confirmó a través de un comunicado, que los funcionarios de salud están al tanto de la situación y están tomando cartas en el asunto.

Asimismo, explicó que el riesgo es muy grande, ya que se desconocen las consecuencias médicas de recibir 10 vacunas en un solo día, porque se sabe que el riesgo de efectos secundarios de las vacunas aumenta significativamente con el aumento de la dosis.

El funcionario hizo un llamado a quienes han recibido más dosis de vacunas de las recomendadas para “buscar asesoramiento clínico tan pronto como sea posible”, además dijo que quienes de vacunan “bajo una supuesta identidad” no tendrán registros de vacunación propios.

“Esto pone en riesgo a la persona que recibe una vacuna con una identidad supuesta y a la persona cuyo historial médico mostrará que ha sido vacunada cuando no lo ha hecho “, dijo Koornneef.