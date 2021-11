Hombre pide el divorcio a su esposa por ser “muy fea” sin maquillaje

En redes sociales se ha hecho viral un hecho en el cual un hombre en Egipto, recurrió a un tribunal de lo familiar para solicitar el divorcio debido a que su mujer lo había “decepcionado” por no verse siempre igual de bella.

Según el medio internacional Today Online, el hombre conoció a su esposa a tráves de Facebbok y luego de un par de charlas y algunas citas, él se enamoró de ella ya que lucía siempre perfecta, bien arreglada y con mucho maquillaje.

Asimismo, la pareja decidió casarse y fue en la luna de miel cuando el hombre quedó impactado por la imagen de la mujer, quien decidió disfrutar del momento sin usar ningún producto de belleza.

Es por eso que al regresar del viaje y sin pensarlo el hombre decidió iniciar los trámites de un divorcio express, tras solo un mes de matrimonio, argumentando que su esposa lo enagañó pues lucía “muy fea” sin maquillaje y por ende dice ser una víctima de una cruel mentira.

“Me sorprendió porque no se parece en nada a la persona que conocí varias veces antes de casarme. Ella me engañó…. después de la boda, vi su verdadero rostro sin maquillaje y se ve fea. Vi sus fotos en Facebook y parece totalmente diferente cuando no lleva maquillaje. Fui engañado y quiero divorciarme de ella”, declaró el hombre ante la corte que lleva su caso.

“La veo cuando se despierta, su pelo está desordenado y su aspecto es completamente diferente al que conocí cuando me casé con ella. Intenté superarlo“, agregó el sujeto.

Sin embargo, las autoridades consideraron injustificada su petición, tanto así que el Tribunal de Familia de Heliópolis no ha aceptado el divorcio.