Hombre mató a puñaladas a su esposa delante de su familia

La cruel muerte de una mujer identificada como Romina Cerrudo, de 32 años de edad, fue reportada el pasado sábado 8 de diciembre, luego de ser atacada por su esposo, Luis Giunta, de 42 años, en Argentina, informaron medios internacionales.

Según la información proporcionada por Maria Leonelli, de 50 años de edad, madre de la víctima, de pronto empezó a escuchar gritos pidiendo auxilio por parte de su hija: “¡Mami me mata! ¡Mami, me mata!” pedía auxilio la víctima, mientras recibía al menos 33 puñaladas por parte de su pareja frente a sus dos hijos y otros familiares.

“Traté de defenderla y no pude”, se lamentó “Mary”, quien asegura que con un palo intentó detener el brutal ataque.

A través de las redes sociales, la mujer publicó “Mi reina, cuánto dolor siento, mi amor, te arrebataron la vida adelante de mis ojos. Jamás voy a olvidar los gritos desgarradores: ‘¡Mami, me mata! ¡Mami, me mata! Te amo y jamás voy a perdonarme por no poder salvarte la vida, mi amor”.

Según familiares, el asesino ya se había separado en varias ocasiones de Romina y en los últimos días, este había amenazado a su pareja y a su familia con atentar en contra de sus vidas.

Me da lástima, mami” decía Romina cada vez que su familia la aconsejaba de alejarse del sujeto.

El cuerpo de Romina presentaba 33 puñaladas vitales. También tenía heridas cortantes en ambas manos y antebrazos, lo cual indica que intento defenderse”, dijo un investigador.

La mayoría de heridas que le provocaron la muerte fueron en el cuello y tórax, además de un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de las lesiones, según la autopsia.

A raíz de estos hechos, luego del ataque, Giunta se clavó la cuchilla en el cuello, pero solo sufrió heridas superficiales.

El implicado que trabajaba como herrero, acusado de “homicidio agravado”, -que prevé una pena de prisión perpetua- declarará en las próximas horas ante el fiscal Luis Masson, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción.

“No pensó en los hijos que tenían en común hdrmp… hoy todos te lloramos mi amor. Me duele el corazón, no puedo creer que haya tipos tan asesinos, denle perpetua, ella no se merecía esto, tan buena trabajadora y que hoy cerró sus ojitos por este mal nacido”, publicó una familiar de la víctima en Facebook.

Asimismo, la madre de la víctima expresó: “quiero que él pague y que se pudra en la cárcel”.