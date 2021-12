Hombre le corta brutalmente con un hacha las manos a su esposa

“Me llevó a un bosque, a un lugar aislado y me gritó: ‘¡por tus manos sobre el árbol!’ yo lloraba, gritaba y le rogaba que no me hiciera daño. Él me dijo que no mirara y comenzó a cortarme las manos”, así relató a BBC Mundo Margarita Gracheva, de 26 años, el terrible abuso que sufrió por parte de su esposo.

Margarita fue víctima de la violencia doméstica que sufrió por años de su esposo.

La Corte Europea de Derechos Humanos se pronunció en los últimos días y le dio la razón a Margarita. La institución dictaminó que el gobierno ruso le debe pagar una compensación de $400,000 por la flojedad de las leyes sobre violencia doméstica del país.

El terrible suceso se dio en el 2017, después de que Margarita fuera a dejar a sus hijos a la guardería. Dmitry Grachev, ahora exesposo de Margarita, la llevó a un bosque a las afueras de la ciudad.

Estando solos y lejos de todos le hizo un torniquete en sus brazos y le cortó las dos manos con un hacha.

Después de cometer el espantoso delito, Dmitry llevó a Margarita al hospital casi desangrada y le entregó a los médicos una caja con la mano derecha de su esposa. Luego se entregó por voluntad propia a las autoridades, explican los portales internacionales.

El caso hizo mucho eco en la sociedad ya que muchos delitos sobre violencia doméstica fueron eliminados de las leyes rusas en el 2017.

Dmitry fue declarado culpable por la Corte y condenado a 14 años de prisión.

Sin embargo, Dmitry tiene un historial de ataques violentos contra su esposa.

“Él tomó un cuchillo y lo puso en mi garganta. Y repetía: ‘¡Admítelo! ¿Me estás engañando o no?”, le declaró Margarita a la BBC en 2018.

La mujer fue a la policía a denunciarlo y pensando que la respaldarían, pero las autoridades no reaccionaron ante el atentado.

“El policía me dijo: ‘Tú y él harán las paces. Esto no es importante’. A principios de diciembre, el caso se cerró. Tres días después, me llevó al bosque y me cortó las manos”, expuso Margarita.

El sujeto fue procesado por los delitos de secuestro, amenaza de muerte y herir gravemente a su esposa.

En el proceso confesó haberle cortado ambas manos a su esposa y fue declarado a 14 años de prisión y también se le prohibió el acceso a sus hijos.

“Mis hijos no saben lo que pasó. Piensan que tuve un accidente. Es difícil para ellos. No sé cómo se lo explicaré”, dijo Margarita y agregó “para mí, lo mejor hubiera sido que le dieran cadena perpetua. Eso me mantendría segura. Si él, eventualmente, vive cerca, eso no será seguro ni para mí ni para los niños”.

La mano izquierda de Margarita se perdió en el bosque pero la encontraron más tarde. La mujer recuerda que estaba destrozada, con los huesos rotos en ocho partes. “Me trasplantaron piel y venas”, indicó Margarita al medio.

Los médicos pudieron recuperar su miembro en una operación que duró unas 10 horas.

Personas de todo el mundo al enterarse de su caso le enviaron donaciones para que pudiera tener una mano biónica derecha, la cual tuvo un valor de más o menos $65,000.