Hilary toca tierra por segunda vez en Baja California, ahora como tormenta tropical

La función de bloquear hace que la cuenta vetada no pueda ver lo que el otro usuario publica, en tanto tampoco pueda dejar comentarios en su contenido o etiquetar a la otra cuenta.

Los magnetares son los imanes más potentes del Universo, destacó el ESO, y señaló en la nota que estas estrellas muertas superdensas con campos magnéticos ultrafuertes se encuentran por toda la galaxia, aunque los astrónomos no saben exactamente cómo se forman.

Fue número uno global en Netflix y logró atrapar al público, tanto a seguidores del conocido como Charro de Huentitán, como a personas que no se habían adentrado tanto en su música o en su historia de vida.

EFE |

Hasta el momento, Netflix cuenta con más de 50 juegos para móviles disponibles entre los que se encuentran "Cut the Rope Daily" (ZeptoLab), "The Queen's Gambit Chess" (Ripstone Ltd) o "Sonic Prime Dash" (SEGA HARDlight), lanzados este año.