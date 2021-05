Hijo miente a su mamá con que verá a Chayanne; pero la lleva a vacunar contra Covid-19

El amor por su madre y el deseo de protegerla del Covid-19, hizo que un joven se valiera de una mentira piadosa para lograr que ella le acompañara en un supuesto viaje para ver al cantautor “Chayanne”, del cual es fanática; sin embargo, el recorrido les lleva hacia un centro de vacunación anticovid.

El currioso hecho que se registró en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México, se viralizó a través de un video compartido en Tik Tok.

En el video se puede ver a la mujer emocionada porque conocerá a su ídolo, ya que su hijo le había dicho que el interprete de temas como ‘Torero’ se encontraba en Monterrey y que ambos irían a verlo.

Sin embargo, cuando se acercan al módulo de vacunación y al ver la enorme fila de autos, la mujer le pregunta a su hijo ¿Esta es la fila para ver a Chayanne?” y el joven responde “sí, mamá. Es que es una celebridad. Definitivamente aquí está”.

Posteriormente continúan avanzando y al joven no le queda más remedio que confesarle a su mamá que la llevó con mentiras para que se ponga la vacuna anticovid. “¿Qué crees? Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar”, le dice el hijo a su madre.

Ante esta declaración, la mujer se muestra muy molesta y le responde “¡Qué cabrón! ¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso”, el hijo por su parte no puede parar de reír por lo ocurrido.

Mientras ella replica que “se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras…”, el hijo le repite “Ya relájate… Mira, vas a tener más posibilidad de verlo ya vacunada”.

En el video se ve como el joven le recuerda a su madre que a él no le gustaban las vacunas y que ella lo llevaba a la fuerza. Así, que le reiteró que estaba muy cerca de aplicarse la vacuna y salvarse “del COVID-19”.

Sin vuelta atrás, la mujer comienza a orar mientras esperan para que sea su turno para ser vacunada; finalmente se muestra como le colocan la inyección.

El hecho se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de comentarios entre los internautas, pues mientras algunos vieron el momento con humor, otros criticaron al joven por haber engañado a su mamá.