Hermanos pagan deudas de sus padres grabándose mutuamente para OnlyFans

Ante una mala situación económica en su familia dos hermanos de origen escocés decidieron aportar económicamente a su hogar para lograr solventar las deudas de sus padres, pero la manera de hacerlo ha sido muy peculiar y le hadado la vuelta al mundo.

Daisy Drew y Sean Austin son dos hermanos que decidieron incursionar en la plataforma OnlyFans para ganar dinero y contribuir con los gastos de su casa y la familia, ganando en solamente dos años millones de dólares por publicar vídeos, los cuales se graban mutuamente.

En diciembre de 2019, Sean de 29 años decidió crear su cuenta de OnlyFans y en unos cuantos meses obtuvo una gran cantidad de seguidores, gracias a sus vídeos de contenido sexy.

“Cuando decidí comenzar OnlyFans, el éxito que tuve fue absolutamente asombroso y abrumador, me sentí muy afortunado, pero al mismo tiempo puede parecer que mucha gente no lo entiende”, dijo el joven en entrevista con New York Post.

Un año después Daisy sorprendida por el éxito de su hermano, también tomó la decisión de unirse a la plataforma de contenido para adultos, ya que la joven de 24 años se había quedado sin dinero, producto de sus continuos viajes por Oceanía, sumado a eso estaña la mala situación económica de sus padres.

Aunque nunca filmarían contenido explícito juntos, Daisy dijo que es útil tener a Sean cerca para ayudar a tomar sus fotos, además agregó que: “Es más fácil porque Sean es gay, así que no es vergonzoso estar en ropa interior o mostrar mis boobs”.

Sean también contó al New York Post. “Cuando Daisy comenzó su página OnlyFans y tuvo éxito, me sentí muy agradecido de no solo tener a alguien con quien compartir este viaje, sino que también era mi hermana. Ha sido tan bueno que ambos podamos cuidar completamente de nuestra familia, y realmente nos ha acercado mucho a todos”.

Ante una situación como esta cualquier padre o madre se molestaría o tuviera muy malas reacciones al respecto, pero en el caso de los padres de Sean y Daisy se sienten muy orgullosos.

Los hermanos tuvieron una conversación con sus padres este año, en el que revelaron la fuente de sus ingresos. Daisy expresó: “Mi papá está muy orgulloso de mí, me apoya en lo que hago. Lo principal es que mi hermano y yo estamos a salvo y felices, y eso es todo lo que les importa a nuestros padres, y todo lo que deberían preocupar a los padres”.

Hasta este día, los hermanos han recaudado más de dos millones de dólares, dinero suficiente para pagar la casa de sus padres, pagar todas las deudas que tenían como familia y mantenerlos. Ahora residen en los mejores departamentos de Inglaterra y Estados Unidos.

Los hermanos dijeron que no piensan detenerse y continuarán creando contenido en OnlyFans. “No podemos esperar a ver a dónde nos lleva todo esto”, concluyeron Sean y Daisy.