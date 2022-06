Hallan cuerpos de cinco personas ahogadas en canales fronterizos con México

Cinco cuerpos fueron recuperados este fin de semana de los canales que corren paralelos a la frontera de EE.UU. y México, en la zona de El Paso (Texas), a pesar de las advertencias dadas a los migrantes sobre los peligros de ahogamiento en estas corrientes, que son más profundas de lo que parecen.

Earlier, the El Paso Fire Department Water Rescue Team responded to a report from the USBP of a possible body in the water at the 2600 block of Paisano.

The crews recovered a total of 2 bodies. They were turned over to law enforcement for investigation. pic.twitter.com/0ytTPVJ7rn

— El Paso Fire Department (@EPTXFire) June 19, 2022