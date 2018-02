General guatemalteco acusado de manipular la justicia ataca a la CICIG

El general Erick Melgar Padilla, acusado de participar en una red delictiva para manipular la Justicia, atacó este sábado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a quien culpó por politizar y manipular sus señalamientos.

“Hoy veo con mucha tristeza cómo Guatemala está sufriendo por una estrategia que pretenden desgastar a nuestras instituciones y hacernos creer que aquí nada sirve. Nos quieren convencer de que la corrupción está sembrada en lo más profundo de nuestras raíces, pero eso no es cierto”, dijo Melgar en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El general de Brigada del Ejército de Guatemala, donde se desempeña como jefe de la Guardia de Honor, está acusado por la Fiscalía y la CICIG de participar en la manipulación de testigos y pruebas en la investigación de un homicidio, en una causa conocida como “Manipulación de la Justicia”.

En este vídeo postproducido y titulado “La cooptación del Sistema de Justicia”, Melgar, quien agradece el apoyo de su familia y de sus amigos en estos momentos que vive por culpa de la “manipulación y politización de la Justicia”, dijo que está dispuesto a seguir defiendo los valores que rigen su vida.

No obstante, cree que debido a que su familia era “un obstáculo” para los cambios que se promovían en el sector Justicia -con los que se buscaba “tergiversar la ley y seguir justificando su permanencia” en Guatemala-, él mismo se convirtió en “uno de sus objetivos”.

Aunque no menciona explícitamente ni a la Fiscalía ni a la CICIG, Melgar reconoció la “habilidad de manipulación mediática de desinformación” de los dos entes para que los medios de comunicación no hablen de temas que les afectan, como “compras anómalas sobrevaloradas” que no detalla.

El general, contra quien una jueza revocó la orden de detención por considerar que goza de inmunidad al ser juez militar, terminó el video deseando que prevalezca “el imperio de la ley y la verdad” y que los que “hoy pretenden manipular” la Constitución y la Justicia tengan que “responder pronto por sus delitos”.

“Es sumamente triste ver cómo los guatemaltecos estamos siendo presionados, manipulados y muchos atemorizados porque hoy la verdad para ellos no importa”, concluyó Melgar en su intervención, que dura unos 2 minutos y que se produce después de que él mismo prometiera una conferencia de prensa con los medios de comunicación que hasta ahora no se ha producido.

El Ministerio Público y la CICIG realizaron el pasado viernes ocho allanamientos y emitieron cinco órdenes de aprehensión por los delitos de “denegación de Justicia y obstrucción de Justicia”.

Entre los capturados están el exjefe de la Fiscalía de Sección Contra el Crimen Organizado Ronny Elías López, la abogada Elizabeht Bonilla Berger, la exfuncionara de la dirección general de control de armas y municiones Lesbia Verónica Montufar Trejo y el jefe del departamento de operaciones de la Secretaría Técnica de la Policía Nacional Civil Mynor Macario Rojas.

El caso “Manipulación de la Justicia” se remonta a un conflicto por la herencia de tierras entre los hermanos Melgar Padilla, que se litigó civil y penalmente durante 20 años.

El 9 de diciembre de 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno, padre del general y del diputado Herberth Armando Melgar Padilla, un controvertido hombre que supuestamente ejercía como asesor del presidente Jimmy Morales, antes de ser juramentado como parlamentario por el partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y que está señalado por hacer seguimientos ilegales a opositores y periodistas.

La investigación de ese homicidio llegó a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado supuestamente por una petición del general, que exigió unas pesquisas paralelas con el objetivo de “condicionar el curso de las investigaciones en el Ministerio Público”.

Las autoridades detectaron que “todos los testigos y otros medios probatorios presentados ante la Fiscalía provenían del proceso de manipulación de la investigación”, por la que se dictó 26 años de cárcel contra una persona, supuesto autor material del homicidio de Melgar Moreno.

Esa persona fue visitada en varias ocasiones por los detenidos con el fin de “amenazarlo para que declarara que el autor intelectual del crimen había sido el hermano del fallecido”, Óscar René Melgar Moreno, ya muerto.