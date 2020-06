Fuerte sismo afecta al estado de California

Un sismo de magnitud 5,8 sacudió la zona central de California, cerca de Lone Pine, una ciudad a más de 330 kilómetros al noreste de Los Ángeles, informó este miércoles el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), sin que se reportaran daños.

El temblor golpeó esa área remota del estado californiano a las 10:40 hora local (11:49 a.m. de El Salvador), donde se sintió “fuerte”, según medios locales, aunque hasta ahora no se ha informado de lesiones o daños materiales.

El sismo también se sintió en otras ciudades californianas, como Fresno, Visalia y Bakersfield, según el diario Los Angeles Times.

La zona afectada este miércoles registró hace dos días un movimiento telúrico menor, de magnitud 4,6.

We just felt a little shake in our newsroom! Did anyone else feel that? #earthquake #Fresno #California pic.twitter.com/BnWyAzJlSx

— Michael Ikahihifo (@Mike_Ikahihifo) June 24, 2020