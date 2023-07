FOTOS | Mujer perdió su pierna al quedar atrapada en escaleras eléctricas

Una mujer de 57 años que estaba por abordar un avión tuvo un terrible accidente cuando se dirigía a su vuelo, esto ocurrió al bajar por unas escaleras eléctricas del Aeropuerto Don Mueang de Bangkok, en Tailandia.

La mujer tomó las escaleras, sin embargo, una de sus piernas quedó atrapada en el final de la banda transportadora de la Terminal 2 y fue consumida sin poder detenerla, por lo que cuando llegaron los equipos médicos, ya no pudieron rescatar la extremidad y la tuvieron que amputar.

El Aeropuerto Don Mueang ofreció un comunicado y detallaron que ya se investigan las causas que derivaron en este fatídico incidente que se registró el pasado jueves 29 de junio.

“En nombre del Aeropuerto Internacional Don Mueang, me gustaría expresar mi más sentido pésame por el accidente. Me gustaría insistir en que nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir un accidente de este tipo”, expresó el director Karun Thanakuljeerapat en conferencia de prensa, según reportó The Guardian.