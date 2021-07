FOTOS | Las últimas palabras de una joven que se suicidó frente a la casa de su novio

“Me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del Gordo. Me voy a matar en la casa del Gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él. Aye”, esas fueron las últimas palabras que Daniela Ayelén Delgado, de 26 años de edad, le escribió a su familia en una nota que dejó encima de su cama horas antes de suicidarse.

Eran pasadas las 6:00 de la mañana del domingo 4 de julio. Agentes policiales tocaron a la puerta de la familia de Daniela Ayelén, en la localidad de Llavallol, en la zona sur del Gran Buenos Aires, en Argentina. La madre, Laura Illescas, de 45 años, atendió a la puerta. La policía le preguntó a la mujer si conocía a la joven.

Lo primero que se le vino a la mente a Laura fue que su hija estaba en alguna fiesta clandestina, aunque no era su costumbre.

Laura entró al cuarto de Daniela Ayelén y encontró su celular y un cuaderno arriba de la cama de la joven. En el cuaderno había una nota escrita por la chica.

Con desesperación se acercó a la casa de su otra hija, quien vive al fondo del terreno, en otra construcción y entre gritos le dijo a sus otros familiares que Ayelén estaba muerta.

Según las investigaciones, la joven compró una soga y se llevó un balde de su casa. Se ahorcó en un árbol en la acera, frente a la casa de su novio, “el Gordo”, como ella le decía.

Unos transeúntes vieron el cuerpo y fueron los encargados de llamar al 911. De acuerdo a lo relatado por la madre de Daniela Ayelén, la familia del “Gordo”, conocido por el apodo de “chino”, se escondió cobardemente.

El caso ya está siendo investigado por la Fiscalía de la localidad y está caratulado como “averiguación causales de muerte”; sin embargo, la mamá de la joven tiene sus dudas con respecto al suicidio de su hija.

“Se ahorcó ahí, pero no sabemos si se ahorcó por sus propios medios. Y el balde estaba al lado de ella, para mí lo pusieron ahí”, explicó Laura a un medio local un día después de haber llevado los restos de su hija a un nicho en el cementerio de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Publicaciones en redes sociales

Daniela Ayelén publicó en sus cuentas de Instagram y Facebook un descargo horas antes de tomar la trágica decisión: “estoy tan triste que no puedo ni pensar, cómo me lastimó este chabón (hombre). Me obligó a abortar diciendo que yo lo quería atar con un hijo. Yo lo quería tener. Me decía que no le diga nada a mi familia, yo estaba muy enamorada de él y lo menos que quería era que él se sintiera atado a mí o mal”.

Su madre nunca supo sobre el aborto de Daniela Ayelén, el cual, supuestamente, se llevó a cabo en e l 2018.

La relación inició en el 2016. “Siempre fue una relación tóxica, de parte de los dos”, afirmó Laura.