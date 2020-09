Fotos | Investigan como terrorista un ataque con cuchillo en París

La Fiscalía Nacional Antiterrorista abrió este viernes una investigación por “intento de asesinato” terrorista tras el ataque con arma blanca junto a los antiguos locales del semanario satírico “Charlie Hebdo”, que dejó dos personas heridas.

La Fiscalía precisó a EFE que las pesquisas se han abierto por “intento de asesinato en relación con una organización terrorista y asociación criminal de malhechores con fines terroristas”.

La investigación está en manos de la Dirección Regional de la Policía Judicial de París (DRPJ) y de la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI), añadieron las fuentes sobre un ataque cometido por una sola persona y en el que un sospechoso fue detenido poco después cerca de la plaza de Bastilla.

La policía habría detenido a un segundo sospechoso, según varios medios franceses, extremo que no ha sido confirmado por la Fiscalía.

Una de las dos víctimas resultó herida de gravedad, pero su vida no está en peligro. Según los medios franceses, son dos productores, un hombre y una mujer, de la agencia de prensa “Premières Lignes”, que habían bajado a la calle a fumar.

Las fuerzas del orden han movilizado a su Brigada de Investigación e Intervención (BRI) y ampliado el perímetro de seguridad en torno al lugar de los hechos debido al hallazgo de un paquete sospechoso, que finalmente no contenía ningún explosivo.

Paris stabbing: Multiple people injured in attack near Charlie Hebdo offices

AT LEAST four people have been injured in a knife attack in Paris near the former office where the Charlie Hebdo attack took place five years ago.

