FOTOS | Avión con 99 pasajeros se estrella cerca de aeropuerto en Pakistán

Las autoridades paquistaníes elevaron a 35 el número de fallecidos en el siniestro de un avión Airbus A-320 de la compañía estatal Pakistan International Airlines (PIA) que se estrelló este viernes en una zona residencial de la sureña ciudad de Karachi, con 91 pasajeros y ocho miembros de la tripulación a bordo.

“Se han recuperado 35 cadáveres hasta ahora”, informó a Efe Meeran Yusuf, portavoz del Departamento de Salud de la provincia de Sindh, de la que Karachi es la capital.

La fuente indicó que al menos tres de los pasajeros han sido rescatados con vida y se encuentran estables en hospitales.

Además, otros ocho heridos han sido trasladados del lugar del accidente, vecinos de la zona donde cayó el avión, la mitad de ellos con quemaduras en el 60 % de su cuerpo.

“Del total de muertos, solo cuatro han sido identificados. Se llevarán a cabo test de ADN para identificar los cadáveres”, dijo Yusuf.

La portavoz señaló que las operaciones de rescate continúan su curso.

La aeronave provocó un incendio en “cuatro o cinco” casas al estrellarse, y según Akhtar, los bomberos han logrado controlar el fuego.

El avión se estrelló a comienzos de la tarde muy cerca del aeropuerto de la capital económica paquistaní y en el primer día de festividades por el fin de Ramadán.

“Se estrelló cerca del aeropuerto de Karachi. Estaba a un minuto del aeropuerto y cayó en una zona residencial”, dijo a Efe un portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán, Abdul Sattar.

La oficina de comunicación del Ejército paquistaní (ISPR) informó en un comunicado que ha enviado helicópteros y tropas a la zona del accidente para llevar a cabo las operaciones de rescate.

Las televisiones locales mostraron imágenes con humo saliendo de una zona de viviendas.

VIDEO: 🇵🇰 A Pakistani passenger plane with nearly 100 people on board crashed into a residential area in the southern city of Karachi on Friday, killing several people on the ground pic.twitter.com/dkmsahN9qf

