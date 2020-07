FOTO y VIDEO | Mujer desnuda se enfrenta a la Policía en una manifestación en EE.UU

El video y foto de una mujer desnuda que se enfrentó a la Policía en una manifestación en Portland, Estado Unidos, se ha vuelto viral en redes sociales, consigna una publicación del periódico Sin Embargo.

La mujer, que sólo llevaba la mascarilla y un gorro, fue bautizada como la “Atenea desnuda” después de pasearse haciendo posturas de ballet entre manifestantes y policías durante un enfrentamiento en la ciudad el viernes por la noche, tal y como informó la prensa local.

Un video muestra a la mujer moviéndose de manera pacífica delante de distintos cuerpos de seguridad. “Todos parecían sorprendidos y algo asombrados”, dijo Dave Killen, fotógrafo de The Oregonian / OregonLive.

La foto que tomó el citado fotógrafo durante la manifestación se hizo viral en poco tiempo Otros manifestantes, tal y como se ve en el video, tratan de protegerla de los ataques de las fuerzas policiales pero ella evita las protecciones. 10 minutos después de que apareciera la mujer, los agentes abandonaron el lugar.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn’t know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t

— Donovan “It was the blurst of times” Farley 💻🐒 (@DonovanFarley) July 18, 2020