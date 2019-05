Fan enloquecido da patada voladora a Arnold Schwarzenegger

El actor Arnold Schwarzenegger se vio envuelto en un hecho inusual: mientras firmaba autógrafos en Johannesburgo, Sudáfrica, fue víctima de una patada voladora que le propinó un fan en la espalda.

El actor estaba en la competencia de salto de cuerda cuando se levantó del sitio en el que estaba sentado para firmar autógrafos.

Mientras lo hacía un sujeto saltó por los aires y le propinó una patada en la espalda. Inmediatamente sus guardaespaldas neutralizaron al agresor.

Pero al exgobernador de California el golpe no le causó daños. Después siguió estrechando la mano de niños y otras personas como si nada hubiera ocurrido. Unos momentos después tuiteó: “Gracias por preocuparse, pero no hay motivo para hacerlo. Simplemente creí que la multitud me había empujado, lo que sucede con frecuencia. Solo me di cuenta que me habían pateado cuando el video, como tú”.

El incidente ocurrió en la celebración del Arnold Classic África.