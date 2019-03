Exjefe de inteligencia revela nexos de Maduro con crimen organizado

Diario 1 reproduce de forma íntegra y textual el artículo elaborado por Insight Crime, que da cuenta de las revelaciones del mayor general y antiguo jefe de contrainteligencia venezolana, Hugo “El pollo” Carvajal, quien vincula a altas figuras del régimen de Nicolás Maduro con el narcotráfico internacional y actos de terrorismo a gran escala.

Un exjefe de los servicios de inteligencia del gobierno de Venezuela reveló en una entrevista algunos detalles que refuerzan viejos señalamientos sobre los vínculos de varios funcionarios y empresarios del régimen de Nicolás Maduro con el crimen organizado y el terrorismo.

En una entrevista concedida al diario The New York Times y publicada este 21 de febrero de 2019 -poco después de hacer público su respaldo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó- el mayor general del Ejército Hugo Carvajal Barrios, conocido con el alias de “El Pollo”, relató algunos episodios sobre narcotráfico, terrorismo y actividades con la guerrilla en Venezuela. Los protagonistas de estas historias son el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol; el ex vicepresidente de la República, Tareck El Aissam; el narcotraficante Walid Makled; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); Hezbolá; el empresario Raúl Gorrín, presidente del canal Globovisión; y el propio presidente Nicolás Maduro.

La declaración y el distanciamiento de Carvajal -quién es investigado en Estados Unidos por vínculos con narcotraficantes- del chavismo ocurre justamente en uno de los momentos cruciales de la grave crisis política que enfrenta Venezuela, cuando Maduro se niega a permitir la entrada de ayuda humanitaria y a dejar el poder, y desde Washington no descartan una acción militar para restablecer la democracia en el país suramericano.

En su conversación con el NYT, Carvajal no reveló ni profundizó en toda la información privilegiada que puede tener sobre las mafias enquistadas en el Estado venezolano, luego de pasar más de 10 años al frente la Dirección General de Contrainteligencia Militar; sin embargo, InSight Crime ha reseñado una larga lista de eventos que dan cuenta de los delitos que engrosan el prontuario de cada uno de los señalados.

Narcotráfico con rango ministerial

“…el narcotráfico y la corrupción son comunes y manejados por figuras de alto nivel…”, dijo Carvajal antes de indicar el primer nombre: Néstor Reverol. Más específicamente aseguró que el actual ministro del Interior permitió el aterrizaje de aviones con drogas a bordo en 2008, cuando se desempeñaba como director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

En diciembre de 2015, las autoridades judiciales estadounidenses anunciaron que levantarían cargos contra Reverol por narcotráfico. Al día siguiente Nicolás Maduro lo designó como ministro.

En julio de 2017, el ministro acusado por Carvajal fue sancionado por Estados Unidos, precisamente por sus vinculaciones con el narcotráfico. Insight Crime recordó, entonces, que Reverol estaba acusado de recibir sobornos de narcotraficantes a cambio de ayudarlos a enviar cocaína a Estados Unidos.

La vinculación del ministro Reverol con el narcotráfico no una novedad, pues (al igual que el ex jefe de inteligencia que ahora lo delata) formaría parte del Cartel de los Soles.

Vicepresidente y “embajador” de Hezbolá

Carvajal usó la primera persona del plural cuando se refirió a los vínculos del ex vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, con la organización terrorista Hezbolá. Aseguró que él mismo acompañó a El Aissami en un viaje a Irán que realizaron en 2009, el cual incluyó una parada en Siria “para que los milicianos -de Hezbolá- visitaran Venezuela para trabajar junto con combatientes de las FARC”.

Apenas dos días después de haber sido designado vicepresidente de la República, en 2017, El Aissami fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos, por sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico.

En esa oportunidad Insight Crime reseñó que El Aissami “habría recibido pagos por facilitar los envíos de droga pertenecientes al capo de la droga venezolano Walid Makled García (…) coordinar cargamentos de drogas de Los Zetas y ofrecer protección al narcotraficante colombiano Daniel “loco” Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco”.

El Aissami, que ahora ocupa el cargo de vicepresidente de Industria y Comercio, también ha sido señalado de gestionar pasaportes a grupos terroristas del Medio Oriente.

De tú a tú, con Walid Makled

Carvajal admitió que hizo transacciones directamente con el narcotraficante Walid Makled. Sin embargo, aclaró que lo hizo “para fines de investigación como jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar”.

En febrero de 2015, el capo más prominente de Venezuela, fue condenado a 14 años de prisión por tráfico de drogas y legitimación de capitales. Previamente y durante su captura en Colombia, Makled habría aportado información sobre las vinculaciones del gobierno venezolano con organizaciones del narcotráfico internacional y con las FARC. Y también dijo que él mismo había financiado una de las campañas presidenciales de Hugo Chávez.

El enclave de las FARC

Sobre la presencia y actuación de las FARC en Venezuela, Carvajal solo admitió un encuentro personal con líderes del grupo guerrillero colombiano, a efectos de la liberación de un empresario venezolano.

Insight Crime señaló que antes de la desmovilización de esta guerrilla, “Venezuela era una base de operaciones fundamental para las FARC”, y tres de sus siete bloques tenían una presencia allí. El país le ofrecía a la desparecida guerrilla algunos de los principales corredores de tráfico de drogas, y “un lugar para escapar de la presión de las fuerzas de seguridad colombianas”.

Sobre la vinculación de la antigua FARC con el alto gobierno venezolano habrían aportado información los sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en el juicio que se les hizo en Estados Unidos por narcotráfico. Y el más reciente episodio sobre la actuación del territorio venezolano fue la reunión de los líderes de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional en el estado Apure, fronterizo con Colombia.

De empresarios corruptos

El exjefe de inteligencia venezolano que emerge como un delator que podría contribuir a un cambio político en Venezuela, enfiló contra el empresario Raúl Gorrín, a modo de ejemplo de la corrupción que se ha fortalecido en al amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Gorrín es uno de los más recientes venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunta participación en un entramado de corrupción a través del otorgamiento de dólares preferenciales que causó daños al patrimonio público por el orden de US$2,4 billones, en el cual también habrían participado lo extesoreros de la nación durante el gobierno de Chávez; Claudia Díaz Guillén y Alejandro Andrade, este último acusado de lavar más de US$1.000 millones y sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos.

El también dueño de la televisora Globovisión está señalado en la llamada Operación Fuga de Dinero, mediante la cual se develó un desfalco por el orden de US$1.200 millones a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), la principal industria petrolera y fuente de ingresos de Venezuela. En este caso, Maduro sería uno de los beneficiarios de esos fondos.

Adicionalmente, Carvajal aseguró que Maduro le ordenó chantajear a Gorrín y que éste le ofreció US$10 millones para que el gobierno no usara en su contra pruebas sobre las actividades criminales atribuidas al empresario.

Pero Hugo Carvajal, no solo es un testigo de excepción del crimen organizado en Venezuela, él también ha sido considerado como parte del Cartel de los Soles y enfrenta al menos dos procesos en Estados Unidos por sus presuntos nexos con narcotraficantes y guerrilleros. Falta ver cómo quedarán estos procesos luego de que se alejara del régimen de Maduro y expresara su disposición de colaborar con un nuevo gobierno en Venezuela.

