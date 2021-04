Esposos violaron a sus cuatro hijas y luego las prostituyeron

Las investigaciones parten de los testimonios de las cuatro niñas y un niño. Los cinco ase evidenciaron el abuso constante del que eran víctimas.

Los capturados, identificados como Rafael Antonio Echavarría y Sor Yaneth, sostenían relaciones sexuales delante de sus hijos.

Pero eso no es lo más repudiable del caso. También drogaban a los menores y los obligaban cometer toda clase de actos sexuales, los manipulaban, los amenazaban con no darles de comer y hasta con atentar contra sus vidas si no hacían lo que ellos dijeran.

El hombre abusaba sexualmente de sus hijas de 5, 6, 8 y 10 años, mientras que la mujer abusaba de su hijo de 7 años de edad a quien también obligaban a que tuviera relaciones sexuales con sus hermanas.

Según las investigaciones, los menores debían aprender estas prácticas sexuales para poder satisfacer a diferentes personas y obtener a cambio dinero y víveres para el sustento del hogar.

Los hechos aberrantes a los que eran sometidos los menores de edad habrían ocurrido, según las investigaciones, entre 2013 y 2019, en el barrio Maruchenga, municipio de Bello, Antioquia, Colombia.

En medio de un procedimiento, agentes policiales llegaron a la vivienda de esta familia y lograron la captura por orden judicial de los imputados. Serán juzgados por delitos sexuales.