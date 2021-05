El violador en serie que aterroriza a todo un pueblo

Un violador en serie mantiene atemorizadas a mujeres residentes Las Caobas, municipio de Santo Domingo, República Dominicana, donde, según las denuncias, ha abusado sexualmente de por lo menos nueve mujeres.

El sujeto, según un vídeo captado por una cámara de seguridad, usa un suéter de mangas largas color negro con capucha y mascarilla para evitar ser reconocido, además de utilizar guantes para no dejar sus huellas.

Las mujeres que han si­do atacadas por el viola­dor viven solas o con niños pequeños, y residen en se­gundas o terceras plantas.

Una mujer de 51 años abusada sexualmente por el hombre el pasado 4 de mayo, reveló que se despertó asustada cerca de las 3:00 de la madrugada al ver a un hombre frente a ella que le puso un cuchillo en la garganta y le dijo que entregara el dinero que tenía guardado.

Cuenta que aterrada le respondió que apenas te­nía 200 pesos en una carte­ra, que podía tomarlos, pero que no le hiciera daño.

“Él tipo comenzó a buscar dinero por todos la­dos y no encontraba, y me decía que dónde tenía el clavo (dinero que la gen­te reserva para cuando se presente una necesidad). Luego encontró un dinero que yo tenía en una gaveta, me quitó el teléfono y me violó”, detalló.

La mujer vive sola porque sus cuatro hijos residen en el exterior y quedó tan traumatizada ese día que no podía hablar, aunque presentó la denuncia en el destacamento policial y en la Fiscalía de Santo Do­mingo Oeste, donde prometieron investigar, pero todavía sin resultados.

El primer caso de violación sexual fue a una venezolana hace tres meses, pero no le hicieron caso y cuentan las afectadas que solo hasta que la Policía juntó a varias pudo determinar la magnitud del caso.

Citó los casos de una mu­jer que fue abusada sexualmente en presencia de su hijo menor de edad, la venezolana que no le prestaron atención por ser la primera víctima y el de la adolescente a quien el agresor golpeó salvajemente porque se re­sistió a la violación.