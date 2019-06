El príncipe Guillermo no tendría ningún problema si sus hijos fueran gais

El duque de Cambridge aseguró este miércoles que no tendría “absolutamente” ningún problema si alguno de sus tres hijos se declarase, en un futuro, homosexual, aunque sí admitió que le “preocuparía” la “presión” social.

El príncipe Guillermo hizo esas declaraciones durante una visita a la sede de la organización LGTB “Albert Kennedy Trust” (AKt), dedicada a ayudar a jóvenes que se han quedado “sin techo” debido a su orientación sexual.

Preguntado por cómo encajarían él o su esposa, la duquesa de Cambridge, que uno de sus hijos -Jorge, Carlota y Luis- fuera gay o lesbiana, reconoció que otros padres ya le habían preguntado por ese mismo asunto y que tanto él como Catalina habían hablado “muchísimo” sobre esa posibilidad.

En su visita, el duque expresó también su impresión ante la reciente agresión física y verbal a una pareja de lesbianas en un autobús de Londres a manos de un grupo de jóvenes el pasado día 7, que conmocionó a la sociedad británica.

“Me sentí realmente consternado por el ataque”, apuntó el duque.

Durante una charla mantenida con un grupo de personas a las que esa organización LGBT presta ayuda, un joven gay se dirigió al príncipe para preguntarle: “Si tu hijo un día en el futuro te dijera ‘soy gay, soy lesbiana’, ¿cómo reaccionarías?”.

Su respuesta fue: “¿Sabes qué? He pensado bastante en esto últimamente porque ha habido otros padres que también me lo han preguntado. Creo que realmente que no empiezas a pensar en esto hasta que eres padre y, obviamente, yo no tendría absolutamente ningún problema”.

También agregó que sí le “preocuparía”, teniendo en cuenta los papeles que sus hijos desempeñarán en el futuro dentro de la monarquía, cómo se “interpretaría y se “vería”.

“Me preocupa no porque fueran gais, me preocupa cómo el resto reaccionará y lo percibirá y la presión”, aclaró.

Por su parte, Tim Sigsworth, el consejero delegado de esa organización, opinó que la admisión del príncipe enviará el “mensaje de que necesitamos apoyar y empoderar a la comunidad LGTB”.

Sigsworth reconoció que le “impresionó” el nivel de “conocimiento” del duque sobre este asunto y encontró “increíble” la “solidaridad” de Guillermo en cuanto a “las dificultades y desafíos a los que se enfrentan los LGTB”.

“Su determinación a aprender de los jóvenes, su determinación a desafiar sus propias percepciones y su determinación a apoyar a los LGTB de manera tan personal como para aludir a sus hijos, eso marcará una enorme diferencia”, consideró.