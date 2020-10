El misterio de la Luna Azul de Halloween

Octubre es un mes particular por una razón: tendrá dos veces luna llena; la primera salió el jueves 1 y la segunda se podrá apreciar el 31 de octubre, esta última popularmente conocida como la Luna Azul de Halloween.

La Luna Azul es un espectacular fenómeno que no ocurría desde hace dos décadas. Pero una aclaración: no es que sea azul sino que es el nombre que los pueblos le dieron. Y no volverá a verse sino hasta dentro de 19 años, es decir, en 2039.

La luna puede tomar diferentes colores, como naranja y rojo, cuando está cerca del horizonte, similar a cómo el cielo puede volverse de colores vibrantes cuando el sol está cerca del horizonte.

Según lo explica el Almanaque del Viejo Granjero, fue hasta 1980 que los astrónomos comenzaron a entender qué era la Luna Azul.

En el 2001 fue la última vez que una luna llena iluminó el cielo en la noche de Halloween; este fenómeno celestial permitirá que los tres planetas brillantes sean visibles después del anochecer, incluido Marte a la derecha de la luna y Júpiter y Saturno uno al lado del otro en el cielo del sur.

Será la primera luna llena de Halloween que tendrá lugar en todas las zonas horarias desde 1944, convirtiéndose en un evento que no ha ocurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial.