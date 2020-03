EE.UU. presentará cargos de narcoterrorismo contra Maduro

Estados Unidos anunciará este jueves cargos criminales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por narcotráfico, informó este jueves el senador Marco Rubio, quien tiene una gran influencia en la política del Gobierno estadounidense hacia Latinoamérica.

“Hoy Nicolás Maduro será imputado por el Departamento de Justicia y acusado de narcoterrorismo”, afirmó el legislador en Twitter poco antes de una rueda de prensa, en la que se anunciarán oficialmente los cargos.

Today @NicolasMaduro will be indicted by the @TheJusticeDept & charged with narco-terrorism

— Marco Rubio (@marcorubio) March 26, 2020