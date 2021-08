Diputado abusó sexualmente de dos adolescentes en un hotel

Los padres de uno de los menores presuntamente abusados por el diputado mexicano Saúl Huerta acudieron este miércoles a las puertas de la Cámara de Diputados para pedir que levanten la inmunidad parlamentaria del legislador a fin de que pueda ser procesado.

“Esperamos que no sea una cortina de humo y nos sigan mintiendo y solapando”, dijo a la prensa la madre, María Guadalupe Lezama, quien consideró que si no se aprueba el desafuero “sería una desilusión de que no se está haciendo justicia”.

Tras semanas de negociaciones entre los partidos, el Congreso mexicano celebra este miércoles un pleno extraordinario para abordar el desafuero de Huerta, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), acusado desde el pasado abril de abusar al menos de dos menores.

También está en el orden del día el desafuero de Manuel Toledo, del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, al que la Fiscalía capitalina lo busca procesar por enriquecimiento ilícito.

El padre y la madre del menor acudieron ante el Palacio Legislativo junto a su abogado, Teófilo Benítez, para intentar acceder sin éxito al recinto.

A las puertas de la Cámara Baja, exigieron el desafuero del diputado y su posterior arresto.

El abogado de la familia no aclaró si Huerta se encuentra en el país y reprochó a los partidos políticos por haber tardado tanto para convocar esta sesión.

“Consideramos que fue un tiempo exagerado, después de tres meses se lleva a cabo esta sesión, fue algo muy planeado”, expresó.

Huerta, quien se encuentra suspendido temporalmente de Morena, cuenta con dos denuncias por abuso sexual.

La primera, por parte de un adolescente de 15 años, quien aseguró que abusó de él al interior de un hotel en la Ciudad de México; y la segunda, por un adolescente residente de Puebla, estado que el diputado representa en la Cámara Baja.

Ante ambas acusaciones, el diputado ha dicho que todo se trata de “una infamia y una calumnia que se genera desde la mafia del poder” en su contra.

En días pasados, estos padres denunciaron haber recibido amenazas por exigir justicia y señalaron a la bancada de Morena por intentar dar “carpetazo” al asunto con un retraso deliberado.

Incluso la Fiscalía de la Ciudad de México mostró su descontento por los aplazamientos del Congreso para la sesión extraordinaria del desafuero.