Diez muertos en un incendio en un centro de terapia para drogadictos en Brasil

IMÁGENES SENSIBLES | La víctima les hizo creer que se encontraba indefenso, sin embargo, los asaltantes no esperaban su reacción.

No obstante, en un primer momento solo se publicará un 70 % del total del material, a la espera de que se digitalice el resto.

EFE |

"This Is Not America", que fue lanzado el pasado marzo, está relacionado con un proyecto de hace tres años de Residente con profesores de la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York.