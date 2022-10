Cuba registra su primer día sin nuevos casos de covid-19 en 26 meses

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) informó este martes que ninguna persona resultó positiva a la covid-19 en las 24 horas previas, la primera jornada sin nuevos contagios notificados en 26 meses.

La última vez que el Minsap no registró contagios de la enfermedad fue el 20 de julio de 2020. No obstante, Cuba ha mantenido un reducido número de casos de coronavirus en los últimos meses. Desde el 11 de febrero no se registran más de 1.000 infecciones en una jornada.

Este martes se encontraban ingresadas en Cuba 45 personas: 30 sospechosos de tener la covid-19 y 15 confirmados activos, acorde con el Minsap.

Las autoridades sanitarias explicaron que el país acumula 1,111,238 positivos desde el primer caso, notificado en marzo de 2020.

El Minsap tampoco reportó fallecidos en el día y mantiene la cifra de muertos por coronavirus en 8,530. La última víctima con o por covid-19 fue comunicada el 21 de agosto.

Las autoridades cubanas aseguran que la pandemia está controlada en el país en gran medida por la campaña masiva de vacunación de la población, que se llevó a cabo con tres fórmulas de elaboración nacional: Abada, Soberana 02 y Soberana Plus.

El Minsap asegura que su efectividad se sitúa por encima del 90%, tasa que no ha sido confirmada por expertos independientes externos.

Más del 90% de los 11.1 millones de cubanos ha recibido el esquema completo de vacunación y a cerca del 77% se le ha administrado la dosis de refuerzo.