Cuatro mujeres fallecen por un incendio en Nueva York

Las autoridades policiales de Nueva York confirmaron el fallecimiento de cuatro mujeres tras un incendio en un complejo de apartamentos cerca del hospital Bronx-Lebanon, en Mount Eden, vecindario perteneciente a la ciudad neoyorquina.

Las cuatro personas fueron trasladadas a ese hospital pero fallecieron producto de las quemaduras sufridas en el incendio de este martes por la noche.

Entre las víctimas están una mujer de 70 años identificada como Maribel Bryan y su sobrina, Renee Blake, de 40.

Las otras dos personas fallecidas, también mujeres, tenían alrededor de 90 años, pero sus nombres no se revelaron aún. Todas tenían en común que llevaban varios años habitando en dichos apartamentos.

Otra persona fue trasladada al hospital producto del fuego en el edificio, pero estaba en condiciones estables y sin riesgo de muerte.

Fire in the Bronx few blocks from my house right in front of the hospital Bronx Lebanon pic.twitter.com/jfPriwFoOH

— JD Ultra (@JD_Ultra) April 1, 2020