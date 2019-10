Comienza exhumación de víctimas por erupción del Volcán de Fuego de Guatemala

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala anunció este miércoles el comienzo de exhumación de víctimas mortales de la erupción del Volcán de Fuego, que tuvo lugar el 3 de junio de 2018.

El director de la entidad forense, José Suasnavar, dio a conocer los detalles de este proceso que tendrá lugar en la aldea de San Miguel Los Lotes, que fue enterrada por la erupción del volcán y que fue una de las más afectadas por esta tragedia.

Los trabajos en el área empezaron el pasado mes de agosto para ganarse la “confianza” de los familiares y el 18 de septiembre empezaron a escavar “manualmente” porque la maquinaria llegó el martes pasado al área, donde prevén encontrar entre 73 y 83 víctimas, aunque habría unas “300 y algo” desaparecidas.

Reacio a dar cifras concretas porque todavía no han podido establecerlas, describió que en el lugar, donde han encontrado ya un cuerpo de una mujer mayor de edad, la carne está “cocida” y como ha sido sometida a mucho calor no desprende “mal olor” porque no hay una descomposición “normal”.

“La intención de encontrar los cuerpos es para que se puedan identificar” y entregarlos a sus familias, explicó, y agregó que para ellos procesarán las muestras de los cuerpos que localicen y determinarán “perfiles genéticos” con las muestras que se han tomado a los familiares.

En el lugar, donde hay 8 camiones y 4 máquinas grandes, trabajan 8 arqueólogos y 2 antropólogos sociales, además de 16 personas de la comunidad que colaboran con la búsqueda, además de los familiares, porque ellos tienen la información de cuántas personas habían, pueden ayudar en la identificación y recuperar algún objeto del “patrimonio”.

El 3 de junio de 2018, el volcán de Fuego tuvo una de las erupciones más grandes de la historia que se saldó con la muerte de 201 personas, mientras que al menos otras 229 continúan desaparecidas entre toneladas de rocas, ceniza y loco que desprendió el coloso.

San Miguel Los Lotes nunca volverá a ser lo mismo porque más de dos centenares de casas que eran vida y color ya no existen, pero sus vecinos siempre lucharon por un mismo objetivo desde aquella fatídica fecha, que los suyos pudieran, por fin, descansar en paz.

El director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que compareció ante la prensa junto a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -que coopera en este proyecto-, dijo que los grupos familiares en esta aldea era “muy grandes”, por lo que el trabajo es complicado, pero prevén finalizar la búsqueda a mediados de diciembre.

Suasnavar, que agradeció la confianza que los familiares que han depositado en ellos, detalló que han comenzado por el área norte, de donde vino todo el material, pero que en la zona no podrán ingresar medios de comunicación.