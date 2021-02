Clavan desarmador en el pecho a un médico durante asalto

El ataque fue brutal. Al médico Juan Carlos Soria le clavaron un desarmador en el pecho, según mostró en su cuenta de Facebook, donde agradeció estar vivo gracias a la rápida reacción de sus compañeros que lo atendieron.

El residente de tercer año de Pediatría fue agredido el domingo 21, después de terminar su jornada en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

Soria detalló que los hechos ocurrieron a las 10 de la noche, cuando se encontraba frente a la entrada principal del nosocomio y vio a dos hombres que charlaban junto a un taxi.

La situación no le pareció extraña, pero de pronto los dos lo acorralaron y lo empujaron, mientras hurgaban en su ropa.

“Me quitan mi estetoscopio, y con el forcejeo tiran mis cosas al suelo, yo comencé a gritar: ¡Auxilio, ayuda, soldados, ayúdenme! Me gritaron que me callara y comenzaron a insultarme. Me dijeron que les diera mi celular, que lo soltara, yo lo tenía en mi mano dentro de la bolsa de mi pantalón”, describió el médico.

Se concentró en proteger el dispositivo porque era la única forma de comunicarse en caso de ser lesionado. Luego la agresión subió de tono.

“Seguí gritando por mi vida, pidiendo auxilio. Los autos pasaban pero nadie se detuvo. Acto seguido siento un golpe en el pecho y me tumban. Los dos me miran, y al escuchar que se acercaba gente, salen corriendo hacia el taxi, lo encienden y huyen”.

“Segundos después llegó un militar y un vigilante, y ellos me dicen que no me mueva, porque tenía clavado en mi pecho un desarmador. Todavía no puedo entender porque las personas que nos dedicamos a salvar vidas somos agredidos de esta manera”.

Al final de su relató se manifestó impotente y decepcionado, pues en su país (México) las personas como él son agredidas impunemente y no hay quien las proteja.